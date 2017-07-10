Более 8 тыс. человек эвакуированы из-за сильнейших пожаров в Калифорнии
Сакраменто (штат Калифорния, США), 10 июля. Примерно восемь тысяч человек бросили свои дома в США, спасаясь от сильных лесных пожаров. Об сообщает информационное агентство Associated Press.
Согласно данным агентства, возле горного массива Сьерра-Невада калифорнийские власти эвакуировали практически четыре тысячи человек. Более семи тысяч жителей получили сообщения с рекомендациями о подготовке к эвакуации.
Сообщается, что возгорания в Калифорнии произошли по причине сильной жары. Огонь быстро перекинулся на леса.
В настоящее время пожары подходят к окраинам Санта-Барбары.
Как стало известно ранее, более 140 тыс. человек в Калифорнии остались без электричества из-за пожара на электрической подстанции.