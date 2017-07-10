Более 8 тыс. человек эвакуированы из-за сильнейших пожаров в Калифорнии

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Сакраменто (штат Калифорния, США), 10 июля. Примерно восемь тысяч человек бросили свои дома в США, спасаясь от сильных лесных пожаров. Об сообщает информационное агентство Associated Press.

Согласно данным агентства, возле горного массива Сьерра-Невада калифорнийские власти эвакуировали практически четыре тысячи человек. Более семи тысяч жителей получили сообщения с рекомендациями о подготовке к эвакуации.

Сообщается, что возгорания в Калифорнии произошли по причине сильной жары. Огонь быстро перекинулся на леса.

The #AlamoFire became California's largest fire; take a look at the billowing smoke plumes in this latest video.... https://t.co/NoIMdOcSXy pic.twitter.com/KyIPUlmvNK — WeatherBug (@WeatherBug) July 9, 2017

В настоящее время пожары подходят к окраинам Санта-Барбары.

Как стало известно ранее, более 140 тыс. человек в Калифорнии остались без электричества из-за пожара на электрической подстанции.