ЦБ разрешат блокировать финансовые пирамиды в Интернете

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Москва, 10 июля. Банк России получит право блокировать сайты организаций, которые замешаны в незаконных финансовых операциях в Интернете. Об этом со ссылкой на ЦБ сообщают «Известия».

Банк России совместно с Минкомсвязи готовит изменения в ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки призваны наделить ЦБ правом принимать решения о незаконности действий финансовой организации в Сети. Вносить соответствующие сайты в черный список по представлению регулятора должен будет Роскомнадзор.

По данным издания, новые полномочия позволят регулятору блокировать для пользователей в России сайты незаконных финансовых организаций, которые работают в любой юрисдикции и доменной зоне.