Мозгов рассказал, где хранит чемпионский перстень НБА

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Москва, 10 июля. Центровой «Бруклин Нетс» и сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов рассказал, где он хранит чемпионский перстень, который он завоевал в составе «Кливленда» в 2016 году.

По словам 30-летнего баскетболиста, для этого он завел специальную банковскую ячейку, потому что награда имеет для него огромное значение.

«Не как ювелирное изделие, а как память о той победе «Кливленда». Я не прощу себе, если с ним что-то случится», — отметил он, добавив, что именно поэтому не отважился хранить перстень дома.

Мозгов также рассказал, что, несмотря на такое достижение, у него очень сильная мотивация для дальнейших побед.