Мировые эксперты составили топ-5 лучших автомобилей 2017 года

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Москва, 10 июля. Автоэксперты составили рейтинг лучших новых автомобилей 2017 года. В пятерку лидеров вошли модели от Aston Martin, Volkswagen, Alfa Romeo, McLaren и Porsche.

Эксперты портала AutoCar долгое время совместно с читателями составляли рейтинг из 50 лучших автомобилей. Пятерка лидеров определилась спустя долгое время.

Топ-5 открывает Aston Martin DB11. Эксперты обращают внимание на шикарный внешний вид и технические характеристики модели. До первой сотни новинка разгоняется всего за 3,8 секунды.

Четвертую тройку рейтинга лучших занимает Volkswagen Golf R во многом благодаря отличному соотношению цены и качества. До 100 километров в час Golf R разгоняется за 5,3 секунды.

Третье место у эффектного Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Вторую строчку занял элегантный McLaren 570S. Под капотом у новинки мощный 3,8-литровый 570-сильный двигатель.

Возглавил топ лучших автомобилей 2017 года Porsche 911 GTS. Эксперты сравнили модель с коробкой конфет, «полной различных вкусов, форм и текстур».



