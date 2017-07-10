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Мировые эксперты составили топ-5 лучших автомобилей 2017 года
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    Мировые эксперты составили топ-5 лучших автомобилей 2017 года

    7:11  10 Июля 2017
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    Мировые эксперты составили топ-5 лучших автомобилей 2017 года

    Москва, 10 июля. Автоэксперты составили рейтинг лучших новых автомобилей 2017 года. В пятерку лидеров вошли модели от Aston Martin, Volkswagen, Alfa Romeo, McLaren и Porsche.

    Эксперты портала AutoCar долгое время совместно с читателями составляли рейтинг из 50 лучших автомобилей. Пятерка лидеров определилась спустя долгое время. 

    Топ-5 открывает Aston Martin DB11. Эксперты обращают внимание на шикарный внешний вид и технические характеристики модели. До первой сотни новинка разгоняется всего за 3,8 секунды.

    Четвертую тройку рейтинга лучших занимает Volkswagen Golf R во многом благодаря отличному соотношению цены и качества. До 100 километров в час Golf R разгоняется за 5,3 секунды.

    Третье место у эффектного Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Вторую строчку занял элегантный McLaren 570S. Под капотом у новинки мощный 3,8-литровый 570-сильный двигатель.

    Мировые эксперты составили топ-5 лучших автомобилей 2017 года

    Возглавил топ лучших автомобилей 2017 года Porsche 911 GTS. Эксперты сравнили модель с коробкой конфет, «полной различных вкусов, форм и текстур».

    Мировые эксперты составили топ-5 лучших автомобилей 2017 года


     

    Автор: Олеся Волкова
    #автомобили #volkswagen #porsche #astonmartin #alfaromeo #mclaren
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