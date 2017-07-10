Стала известна предварительная причина гибели парашютиста в Приморье

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Владивосток, 10 июля. В региональном СУ СКР по Приморскому краю начата проверка по факту гибели парашютиста.

Как информируют в ведомстве, трагедия имела место быть в субботу 8 июля в поселке Подъяпольск, где мужчина парил на парашюте над морем, будучи привязанным к водному мотоциклу.

В какой-то момент из-за порыва ветра парашютист потерял заданную траекторию, его отнесло на берег, где он ударился о землю. Врачи успели доставить мужчину в больницу, где он скончался от полученных травм.

