Банки на 40% увеличили взносы в Фонд страхования вкладов

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Москва, 10 июля. За первые 4 месяца 2017 года банки внесли в Фонд обязательного страхования вкладов 63,1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщают «Известия».

«Объем взносов, уплаченных банками в фонд с начала года, достиг 63,1 млрд рублей, — сообщили изданию в агентстве. — За соответствующий период прошлого года банки уплатили на 38% меньше — 45,7 млрд».

Положительную динамику в АСВ связали с повышением ставок страховых взносов и ростом вкладов населения. По данным агентства, на 1 мая общий объем застрахованных вкладов превысил 24 трлн рублей. Потенциальные выплаты АСВ на эту дату составили 16,4 трлн рублей. Ранее агентство прогнозировало, что объем страховых взносов в 2017 году достигнет 130 млрд рублей.