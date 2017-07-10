Операторы мобильной связи в РФ включили автоответчик для iPhone

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Москва, 10 июля. Российские операторы связи расширяют функционал, включив в предоставляемые услуги автоответчик для iPhone.

Как пишут «Известия», в настоящее время функция автоответчика visual voicemail уже как несколько лет работает в МТС. В Tele2 в настоящее время идут тестирование, о сроках подключения услуги не сообщается. Испытания функции автоответчика продолжаются и в «МегаФоне».

«Владельцы iPhone увидят на экране, кто и когда оставил сообщения, смогут в одно касание прослушивать, перематывать или удалять их. Также у пользователей появится возможность записать собственное приветствие», — говорится в сообщении пресс-службы мобильного оператора, где также уточнили, что, для того, чтобы новая функция начала работать, понадобилась доработка сетевого оборудования.

Добавим, что в «ВымпелКоме» на запрос издания о внедрении новой услуги ответ не последовал.

