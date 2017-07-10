СМИ узнали о главных проблемах органов опеки в России

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Москва, 10 июля. Более половины специалистов по охране детства в России работают в этой профессии менее пяти лет, а 16,5% — меньше года. Нехватка профессиональных кадров приводит к тому, что сотрудники опеки вместо того, чтобы помочь семье, оказавшейся в трудной ситуации, просто забирают детей у родителей.

По мнению члена Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, президента фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, одна из главных проблем российской опеки — текучка кадров.

«Поэтому часто получается, что человек, не имеющий подготовки и специального образования, решает судьбу посторонних ему людей, принимает жизненно важные для них решения», — сообщила она «Известиям».

Помимо этого, на данный момент в России до сих пор нет программы высшего образования для подготовки сотрудников опеки. Нормативы и штатную численность органов опеки определяет не Министерство образования, а региональные власти. В Забайкалье 138 специалистов на 265 тыс. детей (один специалист на 1 920 детей), а в Московской области — 484 на 1,27 млн (один на 2 619 детей).