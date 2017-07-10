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ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной
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    ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

    6:37  10 Июля 2017
    58

    ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

    Москва, 10 июля. В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей, они стали проще для инвалидов и автолюбителей, записавшихся на прием через портал Госулсуг, сообщает «Российская газета».

    Вступающий в силу 10 июля приказ МВД вносит изменения в регламент и правила регистрации автомобиля. Теперь записавшимся на прием через портал Госуслуг автовладельцам для поставки машины на учет нужно будет пройти на одну процедуру меньше. Проще станет регистрировать машины со «съеденным» ржавчиной идентификационным номером и возвращенные хозяину после угона автомобили с перебитым VIN.

    ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

    Восстановить регистрацию после ее прекращения или аннулирования можно будет в любом подразделении, не зависимо от места жительства автовладельца. Обладателям электронных полисов ОСАГО больше не придется привозить их на регистрацию в распечатанном виде. Теперь наличие полисов сотрудники ГИБДД будут проверять через систему межведомственного взаимодействия самостоятельно.

    Другим важным новшеством станет более удобный регламент приема инвалидов. При регистрации автомобиля их будут принимать с сурдопереводчиком или собакой поводырем.

    Автор: Виталий Малясев
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        ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

        6:37 10 Июля 2017 58
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