Педофила, пытавшегося надругаться над падчерицей, задержали в Удмуртии

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Ижевск, 10 июля. В Удмуртии правоохранители задержали 38-летнего мужчину, пытавшегося надругаться над падчерицей.

Как передают местные СМИ, в попытке изнасилования несовершеннолетней подозревается житель поселка Кез, которому совершить преступные деяния помешала мать девочки, услышавшая крики.

В настоящее время мужчина помещен под стражу, против него в региональном СУ СКР возбудили дело по статье «покушение на изнасилование», расследование вопиющего случая продолжается.