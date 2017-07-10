Тиллерсон заскучал по нефтяной отрасли

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Стамбул, 9 июля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на Международном нефтяном конгрессе признался бывшим коллегам, что скучает по нефтяной отрасли.

Тиллерсон ранее возглавлял крупнейшую американскую нефтегазовую корпорацию ExxonMobil. На церемонии открытия конгресса он заявил, что «очень соскучился по коллегам из нефтяной отрасли».

В этом году Тиллерсон участвует в конгрессе в качестве почетного гостя, совет форума вручил ему премию имени основателя конгресса Томаса Дьюхерста. Госссекретарь США пообещал участвовать в мероприятии, проходящим раз в три года, независимо от того, какую должность будет занимать на тот момент, сообщает ТАСС.

22-й Всемирный нефтяной конгресс, в котором принимают более 5 тысяч человек, в том числе около 50 министров и 500 руководителей ведущих мировых энергетических компаний, проходит в эти дни в Стамбуле. Тиллерсон начал карьеру в ExxonMobil в 1975 году в качестве инженера по добыче. Руководил компанией с 2006 по 2016 годы.