Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
СМИ узнали о главных проблемах органов опеки в России
Весь мир
Тиллерсон заскучал по нефтяной отрасли
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тиллерсон заскучал по нефтяной отрасли

    6:19  10 Июля 2017
    88

    Тиллерсон заскучал по нефтяной отрасли

    Стамбул, 9 июля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на Международном нефтяном конгрессе признался бывшим коллегам, что скучает по нефтяной отрасли.

    Тиллерсон ранее возглавлял крупнейшую американскую нефтегазовую корпорацию ExxonMobil. На церемонии открытия конгресса он заявил, что «очень соскучился по коллегам из нефтяной отрасли».

    В этом году Тиллерсон участвует в конгрессе в качестве почетного гостя, совет форума вручил ему премию имени основателя конгресса Томаса Дьюхерста. Госссекретарь США пообещал участвовать в мероприятии, проходящим  раз в три года, независимо от того, какую должность будет занимать на тот момент, сообщает ТАСС.

    22-й Всемирный нефтяной конгресс, в котором принимают более 5 тысяч человек, в том числе около 50 министров и 500 руководителей ведущих мировых энергетических компаний, проходит в эти дни в Стамбуле. Тиллерсон начал карьеру в ExxonMobil в 1975 году в качестве инженера по добыче. Руководил компанией с 2006 по 2016 годы. 

    Тиллерсон заскучал по нефтяной отрасли

    Автор: Олеся Волкова
    #нефть #сша #рекстиллерсон #exxonmobil
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

        6:37 10 Июля 2017 64
        Читать
        6:14
        Сегодня

        Сирия: олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе «Хмеймим»
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 10 июля 6.00: ВКС РФ бомбят пути поставок ИГ, боевики обстреливают Дамаск и Хомс
        4:42
        Сегодня

        Пушков ответил Псаки на заявление о «ловушке Путина»
        3:13
        Сегодня

        Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20
        2:17
        Сегодня

        Молдавия никогда не будет антироссийской — Додон

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7402

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13155

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1671

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3218

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2473
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1544
        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        22:30   9 Июля 2017
        250
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1248
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        358