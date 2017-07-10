Сирия: олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе «Хмеймим»

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Хмеймим (Сирия), 10 июля. Чемпионы Олимпийских игр 2004 года посетили в Сирии российских военных на базе «Хмеймим».

Как сообщает РИА Новости, прославленные спортсмены Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, Анна Сивкова и Алексей Мишин рассказали нашим военнослужащим о своем пути к Олимпу.

«Я продемонстрировал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни»,- рассказал журналистам борец Мишин.

Спортсменки, в свою очередь, показали военнослужащим авиабазы особенности индивидуальных тренировок, при этом акцентировав внимание растяжке мышц перед тренировками.

Также российские олимпионики посадили деревья на «Олимпийской аллее» и передали инвентарь для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Кроме того олимпийские чемпионы и военные померялись силами в эстафетах.