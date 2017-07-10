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Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе
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    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    7:00  10 Июля 2017
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    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Сирия, 10 июля. Турция обстреливает позиции YPG к юго-западу от Азаза в провинции Алеппо, армия правительства Сирии готовится к блицкригу против террористов «Исламского государства»* в сирийской пустыне в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в провинции Дамаск правительственной армии удалось занять несколько зданий в Айн Терме. В Хомсе САА готовится к блицкригу в сирийской пустыне.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): боевики атаковали САА на холме Аль-Маширфа у города Джуб аль-Джарра к востоку от Хомса. По сообщению террористов, они убили 20 солдат правительственной армии.

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Армия правительства Сирии заняла несколько зданий в Айн Терме.

    Боевики предприняли неудачную контратаку в Айн Терме, в ходе которой потеряли около 20 бойцов, сообщает Almasdarnews.

    В боях в Айн Терме правительственной армии удалось ликвидировать около 20 боевиков  «Файлак ар-Рахман» и избежать потерь. В городских боях использовалась собака, которая помогала находить позиции боевиков.

    В результате двух ударов ПТУР боевиков по силам армии правительства Сирии никто не пострадал, танк получил небольшие повреждения.

    В южные пригороды Дамаска прибыли 27 грузовиков с гумпомощью Красного Полумесяца после договоренности с боевиками, контролирующими эти районы, передает Almasdarnews.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Турция развернула ЗРК ATILGAN в Аль-Бабе и Кабасине, а также начала возведение 25-метровых наблюдательных башен на границе с Сирией, сообщается в Twitter.

    Турция обстреливает YPG к юго-западу от Азаза.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Среди техники проправительственных сил в Араке замечены 2 БМ «Ураган».

    Столкновения между NDF****** и боевиками идут в районе населенных пунктов Аль-Саан и Хош Хаджу на севере провинции.

    Армия правительства Сирии готовится к блицкригу против террористов «Исламского государства» в сирийской пустыне.

    Армия правительства Сирии заняла горы Джабал аль-Кальят близ полей Аль-Хайль и холмы с выходом на Багилию. Северная часть месторождений Аль-Хайль все еще находится под контролем террористов «Исламского государства», сообщает Almasdarnews.

    Террористы «Исламского государства» атаковали армию правительства Сирии на холме Аль-Маширфа у города Джуб аль-Джарра к востоку от Хомса. Боевики «Исламского государства» заявили, что убиты 20 солдат, однако показаны были только трое убитых.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    ВВС Ирака наносят удары по штабу террористов «Исламского государства» в Маядине к югу от Дейр эз-Зора по договоренности с Дамаском.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Сообщается о нарушении режима прекращения огня правительственными силами, ударившими по боевикам в населенном пункте Нуайма к востоку от Даръа, удары исходили с авиабазы Тхаля к западу от Сувейды.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Ожесточенные бои между SDF**** и террористами «Исламского государства» идут в районе Укайриша.

    SDF опровергли вчерашние сообщения о выводе элитных отрядов боевиков, борющихся с «Исламского государства», из Ракки.

    SDF опровергли сообщения об ошибочном ударе коалиции по курдским отрядам.

    Появились фотографии разрушенных от авиаударов коалиции улиц Ракки.

    Армия правительства Сирии контролирует водохранилище Аль-Асад в районе Табки, передает портал Farnews.

    Сообщается, что за последние 48 часов от ударов ВВС коалиции в Ракки погибло 23 человека, ранения получили 50.

    Провинция Хама

    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе

    Боевики «Ахрар аш-Шам» внезапно атаковали позиции армии правительства Сирии рядом с деревней Харб Нафса. Сообщается о шести погибших солдатах правительственной армии и множестве раненых.

    Ирак

    Иракские ВС празднуют освобождение Мосула от террористов «Исламского государства».

    Армия Ирака сообщает, что в Старом городе Мосула осталось не более 30 террористов «Исламского государства», они заперты на маленьком участке.

    Террористы «Исламского государства» используют женщин-смертниц в Мосуле.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе
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