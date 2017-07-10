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Сирия, 10 июля. Турция обстреливает позиции YPG к юго-западу от Азаза в провинции Алеппо, армия правительства Сирии готовится к блицкригу против террористов «Исламского государства»* в сирийской пустыне в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в провинции Дамаск правительственной армии удалось занять несколько зданий в Айн Терме. В Хомсе САА готовится к блицкригу в сирийской пустыне.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): боевики атаковали САА на холме Аль-Маширфа у города Джуб аль-Джарра к востоку от Хомса. По сообщению террористов, они убили 20 солдат правительственной армии.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии заняла несколько зданий в Айн Терме.

Боевики предприняли неудачную контратаку в Айн Терме, в ходе которой потеряли около 20 бойцов, сообщает Almasdarnews.

В боях в Айн Терме правительственной армии удалось ликвидировать около 20 боевиков «Файлак ар-Рахман» и избежать потерь. В городских боях использовалась собака, которая помогала находить позиции боевиков.

В результате двух ударов ПТУР боевиков по силам армии правительства Сирии никто не пострадал, танк получил небольшие повреждения.

В южные пригороды Дамаска прибыли 27 грузовиков с гумпомощью Красного Полумесяца после договоренности с боевиками, контролирующими эти районы, передает Almasdarnews.

Провинция Алеппо

Турция развернула ЗРК ATILGAN в Аль-Бабе и Кабасине, а также начала возведение 25-метровых наблюдательных башен на границе с Сирией, сообщается в Twitter.

Турция обстреливает YPG к юго-западу от Азаза.

Провинция Хомс

Среди техники проправительственных сил в Араке замечены 2 БМ «Ураган».

Столкновения между NDF****** и боевиками идут в районе населенных пунктов Аль-Саан и Хош Хаджу на севере провинции.

Армия правительства Сирии готовится к блицкригу против террористов «Исламского государства» в сирийской пустыне.

Армия правительства Сирии заняла горы Джабал аль-Кальят близ полей Аль-Хайль и холмы с выходом на Багилию. Северная часть месторождений Аль-Хайль все еще находится под контролем террористов «Исламского государства», сообщает Almasdarnews.

Террористы «Исламского государства» атаковали армию правительства Сирии на холме Аль-Маширфа у города Джуб аль-Джарра к востоку от Хомса. Боевики «Исламского государства» заявили, что убиты 20 солдат, однако показаны были только трое убитых.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Ирака наносят удары по штабу террористов «Исламского государства» в Маядине к югу от Дейр эз-Зора по договоренности с Дамаском.

Провинция Даръа

Сообщается о нарушении режима прекращения огня правительственными силами, ударившими по боевикам в населенном пункте Нуайма к востоку от Даръа, удары исходили с авиабазы Тхаля к западу от Сувейды.

Провинция Ракка

Ожесточенные бои между SDF**** и террористами «Исламского государства» идут в районе Укайриша.

SDF опровергли вчерашние сообщения о выводе элитных отрядов боевиков, борющихся с «Исламского государства», из Ракки.

SDF опровергли сообщения об ошибочном ударе коалиции по курдским отрядам.

Появились фотографии разрушенных от авиаударов коалиции улиц Ракки.

Photos show the destruction in Alwadi street and other parts in the city center of #Raqqa city by the coalition airstrikes & #SDF shelling. pic.twitter.com/dDfZq01L2c — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) July 9, 2017

Армия правительства Сирии контролирует водохранилище Аль-Асад в районе Табки, передает портал Farnews.

Сообщается, что за последние 48 часов от ударов ВВС коалиции в Ракки погибло 23 человека, ранения получили 50.

Провинция Хама

Боевики «Ахрар аш-Шам» внезапно атаковали позиции армии правительства Сирии рядом с деревней Харб Нафса. Сообщается о шести погибших солдатах правительственной армии и множестве раненых.

Ирак

Иракские ВС празднуют освобождение Мосула от террористов «Исламского государства».

Армия Ирака сообщает, что в Старом городе Мосула осталось не более 30 террористов «Исламского государства», они заперты на маленьком участке.

Террористы «Исламского государства» используют женщин-смертниц в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)