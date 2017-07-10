Российский сенатор припомнил ошибки Псаки, заявившей, что Трамп попал «в ловушку» русских

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова бывшей сотрудницы Государственного департамента США Джейн Псаки, которая заявила, что Дональд Трамп во время встречи в Гамбурге «попал в ловушку» Владимира Путина. Свое мнение он высказал в социальной сети Twitter.

Пушков напомнил предыдущие ляпы и ошибки Псаки, которые она делала, пока занимала должность представителя Госдепартамента США.

Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, к-ая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 9, 2017

«Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: «Трамп попал в ловушку Путина». Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN», — написал он.

Политик подчеркнул, что выступление Псаки в качестве эксперта характеризует интеллектуальный уровень политического класса в США.

Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в кач-ве эксперта, это много говорит об интеллект.уровне амер. политического класса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 9, 2017

«Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в качестве эксперта, это много говорит об интеллектуальном уровне американского политического класса», — отметил Пушков.

Напомним, что ранее Джейн Псаки раскритиковала президента США Дональда Трампа за проведенную с Владимиром Путиным встречу. Экс-представитель Госдепа заявила, что «русские обыграли президента» Трампа, и отметила, что это было ожидаемо.

Такую точку зрения на ведение внешней политики американским президентом опубликовал на своем сайте телеканал CNN.

«Это было вполне предсказуемо. И он позволил этому случиться», — пишет Псаки в свлей статье, при этом отмечая, что американский лидер недостаточно подготовился к «самому важному дипломатическому событию этого лета» — переговорам с Путиным.

Экс-сотрудница Госдепа США также добавила, что российская сторона накануне саммита G20 объявила, чего ждет от встречи президентов.

«Российская сторона сообщила, что планирует наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с политикой США, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. И русские получили преимущество по всем трем пунктам», — считает Псаки.

А американский лидер, отмечает в свое статье бывшая сотрудница Госдепа, отправился на встречу без конкретной повестки. По мнению Псаки, Дональд Трамп должен был «оказать давление» на президента России Владимира Путина по вопросу «вмешательства» в прошлогодние президентские выборы в США.

Первая встреча глав России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. Вместо заявленных Вашингтоном полутора часов, лидеры РФ и США общались больше двух часов.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин остался доволен первой встречей с Дональдом Трампом.

«Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Песков также отметил, что попытки выявить победителя переговоров абсурдны. По его словам, по итогам встречи можно сказать, что победили все.

Владимир Путина «на полях» саммита G20 также встретился и с супругой своего американского коллеги – Меланьей Трамп.

На встрече обсуждались некоторые вопросы из повестки саммита, которые касаются проблем женщин. Владимир Путин остался доволен результатами встречи.

«Он тоже остался весьма-весьма доволен. Даже что-то говорили по повестке дня «двадцатки». Вы знаете, что там, в повестке дня были ретриты, которые касались и проблематики женщин, и роли женщин в экономике, и поэтому легкий обмен мнениями как раз состоялся», - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин и Меланья Трамп обменялись мнениями, и рассказал, что в их общении была «определенная симпатия».

Рассказал Дмитрий Песков и о подготовке телефонного разговора лидеров «нормандской четверки». Пресс-секретарь отметил, что власти Украины не выполняют некоторые положения Минских соглашений, и это было трудно не признать даже президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.