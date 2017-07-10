Канадские ученые воскресили оспу для создания новой вакцины

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Оттава, 10 июля. Сотрудники университета Альберта в Канаде воссоздали вирус лошадиной оспы, который может нести смертельную опасность для человечества. Об этом сообщает Science.

Группа исследователей под руководством Дэвида Эванса воссоздала вирус лошадиной оспы. Штам не способен причинить вред человеку, но является «ближайшим родственником» вирусу черной оспы, который только в прошлом веке стала причиной смерти от 300 до 500 млн человек.

Авторы работы признают риск исследования, но отмечают, что в будущем оно поможет создать более безопасную вакцину от оспы и изучить влияние вируса на раковые клетки.

«Увеличил ли я риски тем, что показал, как это делается? Не знаю, возможно. Однако реальность такова, что риск никуда и не уходил», — заявил Эванс.

Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над черной оспой в 1979 году. Почти все образцы вируса были уничтожены, тотальная вакцинация населения прекращена.