Минздрав «вырежет» скрытую рекламу алкоголя из кино

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Москва, 10 июля. Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, передачах и в печатных иллюстрациях.

Предложения об ограничении скрытой рекламы алкоголя содержаться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения. Сейчас Минздрав согласовывает документ с другими министерствами.

В качестве примера такой рекламы в Минздраве назвали имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является), а также технологию скрытой рекламы — так называемый «продакт плейсмент».

Эксперты расходятся в оценках инициативы ведомства. По мнению же режиссера Владимира Бортко, предложение Минздрава неуместно, сообщают «Известия».