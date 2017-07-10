Ученые из NASA рассказали о последствиях столкновения метеорита с Луной

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Вашингтон, 10 июля. В NASA сообщили, что на днях имело место быть столкновение метеорита с Луной.

Подробности приводят специализированные СМИ, которые сообщают, что последствия столкновения даже были видны с Земли, при этом увидеть их можно было без специального оборудования.

В NASA рассказали, что во время столкновение с естественным спутником голубой планеты, скорость метеорита составляла примерно 90 тысяч километров в час, а его масса – не более 40 килограммов.

Ученые сравнили столкновение, как одновременный взрыв десяти американских крылатых ракет системы «Томагавк», а яркость – сопоставимой с четырьмя звездными величинам.