Ученые из NASA рассказали о последствиях столкновения метеорита с Луной
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Вашингтон, 10 июля. В NASA сообщили, что на днях имело место быть столкновение метеорита с Луной.
Подробности приводят специализированные СМИ, которые сообщают, что последствия столкновения даже были видны с Земли, при этом увидеть их можно было без специального оборудования.
В NASA рассказали, что во время столкновение с естественным спутником голубой планеты, скорость метеорита составляла примерно 90 тысяч километров в час, а его масса – не более 40 килограммов.
Ученые сравнили столкновение, как одновременный взрыв десяти американских крылатых ракет системы «Томагавк», а яркость – сопоставимой с четырьмя звездными величинам.