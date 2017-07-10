Трамп не верит в создание российско-американской группы по кибербезопасности

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Вашингтон, 10 июля. Президент США крепко сомневается, что получится воплотить на практике создание группы с Россией по кибербезопасности.

«Тот факт, что мы с президентом Владимиром Путиным обсуждали создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я уверен в этом», — написал в личном аккаунте в Twitter Дональд Трамп.

При этом американский президент не утверждает твердо, что группа точно не будет создана – Трамп сомневается. При этом добавляя, что такое «может и не случиться», при этом тут же делая приписку, что «соглашение о прекращении огня в Сирии случилось».

Как напоминает «Газета.ru», вопрос о кибербезопасности в числе многих прочих поднимался на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа во время из первой личной встречи на полях саммита G20 в Гамбурге.