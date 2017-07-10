«Лаборатория Касперского» предупредила пользователей о новых кибератаках

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Москва, 10 июля. Компаниям нужно готовиться к новым кибератакам и попыткам вымогательства. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

«Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование», — заявил эксперт.

Суворов отметил, что киберпреступники стали реже похищать информацию с банковских счетов и кредитных карт, потому что им достаточно блокировать работу зависимых от IT-технологий предприятий и потребовать выкуп. Эксперт напомнил, что Евгений Касперский предупреждал, что вымогательство в Сети может стать «печальным трендом».

В 2017 году компьютерные сети предприятий и госучреждений многих стран мира подверглись атакам вирусов-вымогателей WannaCry и Petya. Ранее германское Ведомство по безопасности информационной техники (BSI) заявило, что ущерб от атаки вируса Petya оказался больше, чем считали ранее, сообщает RT.