Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
СМИ узнали о главных проблемах органов опеки в России
Технологии
«Лаборатория Касперского» предупредила пользователей о новых кибератаках
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей о новых кибератаках

    5:37  10 Июля 2017
    316

    «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей о новых кибератаках

    Москва, 10 июля. Компаниям нужно готовиться к новым кибератакам и попыткам вымогательства. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

    «Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование», — заявил эксперт.

    Суворов отметил, что киберпреступники стали реже похищать информацию с банковских счетов и кредитных карт, потому что им достаточно блокировать работу зависимых от IT-технологий предприятий и потребовать выкуп. Эксперт напомнил, что Евгений Касперский предупреждал, что вымогательство в Сети может стать «печальным трендом».

    «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей о новых кибератаках

    В 2017 году компьютерные сети предприятий и госучреждений многих стран мира подверглись атакам вирусов-вымогателей WannaCry и Petya. Ранее германское Ведомство по безопасности информационной техники (BSI) заявило, что ущерб от атаки вируса Petya оказался больше, чем считали ранее, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

        6:37 10 Июля 2017 58
        Читать
        6:14
        Сегодня

        Сирия: олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе «Хмеймим»
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 10 июля 6.00: ВКС РФ бомбят пути поставок ИГ, боевики обстреливают Дамаск и Хомс
        4:42
        Сегодня

        Пушков ответил Псаки на заявление о «ловушке Путина»
        3:13
        Сегодня

        Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20
        2:17
        Сегодня

        Молдавия никогда не будет антироссийской — Додон

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7400

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13153

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1671

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3218

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2473
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1544
        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        22:30   9 Июля 2017
        249
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1247
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        358