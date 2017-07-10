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Продавцам в России запретят задавать покупателям лишние вопросы
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    Продавцам в России запретят задавать покупателям лишние вопросы

    5:29  10 Июля 2017
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    Продавцам в России запретят задавать покупателям лишние вопросы

    Москва, 10 июля. В России предприятиям торговли и сферы услуг могут запретить запрашивать у клиентов их персональные данные без лишней на то необходимости.

    Как пишут «Известия», с такой инициативой выступили в Роспотребнадзоре, где готовят соответствующие поправки в законодательство. К примеру, в настоящий момент у граждан могут потребовать паспортные данные при покупке билета на концерт, хотя острой необходимости в этом нет.

    «В случае понуждения потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда их предоставление не предусмотрено законодательством и не связано с совершением сделки по реализации товаров, будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — говорится в документе.

    При этом обязательным пунктом предоставления персональных данных оставят в случае продажи билетов на самолет или поезд, представлении государственных и финансовых услуг, при приобретении оружия.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #персональные данные
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