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Дамаск, 10 июля. В занятые боевиками пригороды сирийской столицы прибыл конвой с гуманитарным грузом Красного Полумесяца, сообщает AMN.

Гуманитарную помощь Красного Полумесяца на 27 грузовых автомобилях доставили в южные пригороды Дамаска. Издание отмечает, что гумконвой прибыл на контролируемую боевиками территорию согласно достигнутому ранее соглашению.

Накануне стало известно о том, что в юго-западных провинциях Сирии Дараа, Кунейтра и Сувейда не зафиксировано явных нарушений условий перемирия. Создание зоны деэскалации на юго-западе страны стало возможным благодаря достигнутым президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Гамбурге соглашениям, сообщает RT.