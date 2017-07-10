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Сирия: в пригороды Дамаска прибыла гумпомощь Красного Полумесяца
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    Сирия: в пригороды Дамаска прибыла гумпомощь Красного Полумесяца

    5:15  10 Июля 2017
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    Сирия: в пригороды Дамаска прибыла гумпомощь Красного Полумесяца

    Дамаск, 10 июля. В занятые боевиками пригороды сирийской столицы прибыл конвой с гуманитарным грузом Красного Полумесяца, сообщает AMN.

    Гуманитарную помощь Красного Полумесяца на 27 грузовых автомобилях доставили в южные пригороды Дамаска. Издание отмечает, что гумконвой прибыл на контролируемую боевиками территорию согласно достигнутому ранее соглашению.

    Сирия: в пригороды Дамаска прибыла гумпомощь Красного Полумесяца

    Накануне стало известно о том, что в юго-западных провинциях Сирии Дараа, Кунейтра и Сувейда не зафиксировано явных нарушений условий перемирия. Создание зоны деэскалации на юго-западе страны стало возможным благодаря достигнутым президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Гамбурге соглашениям, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия
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