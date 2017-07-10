Появились кадры последствий обрушившегося на Абакан мощного урагана

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Абакан, 10 июля. В Интернете появились кадры последствий обрушившегося на Абакан 8 июля мощного урагана.

Фотографии буйства стихии опубликованы в региональных пабликах в Вконтакте, а также в аккаунтах местных жителей в Instagram, на которых запечатлены обрушившиеся конструкции и вырванные с корнем деревья.

Напомним, что непогода бушевала в Хакассии в субботу 8 июля. В регионе прошла сильнейшая гроза с ливнем, во время которой порывы ветра достигали значений до 14 метров в секунду.

