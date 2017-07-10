Сильный пожар произошел на рынке Camden Market в Лондоне

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Лондон, 10 июля. На рынке Camden Market в британской столице произошел крупный пожар, информации о пострадавших нет. Об этом со ссылкой на пожарную охрану Лондона сообщает Reuters.

Огонь охватил три этажа здания, в котором располагается рынок. На месте работают более 70 сотрудников пожарной охраны, на борьбу с огнем привлекли 10 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что 120 высотных зданий в Лондоне не прошли тест на пожарную безопасность. По словам главы британского правительства, небезопасные высотки располагаются в 37 муниципалитетах Лондона, сообщает RT.