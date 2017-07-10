Пушков ответил Псаки на заявление о «ловушке Путина»
Москва, 10 июля. Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал бывшую сотрудницу Госдепа США Джейн Псаки, которая заявила, что Трамп во время встречи в Гамбурге «попал в ловушку» Путина. Свое мнение сенатор высказал в социальной сети Twitter.
Пушков напомнил спорные высказывания Джейн Псаки, которые она делала в качестве представителя Госдепартамента США и ее географические ошибки.
«Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: «Трамп попал в ловушку Путина». Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN», — написал сенатор.
Политик подчеркнул, что выступление Псаки в качестве эксперта характеризует интеллектуальный уровень политического класса в США.
«Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в качестве эксперта, это много говорит об интеллектуальном уровне американского политического класса», — отметил Пушков.
Ранее Джейн Псаки раскритиковала президента США Дональда Трампа за проведенную с Владимиром Путиным встречу. Бывший представитель Госдепа заявила, что «русские обыграли президента» Трампа, и отметила, что это было ожидаемо, сообщает Газета.ru.