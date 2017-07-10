Пушков ответил Псаки на заявление о «ловушке Путина»

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Москва, 10 июля. Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал бывшую сотрудницу Госдепа США Джейн Псаки, которая заявила, что Трамп во время встречи в Гамбурге «попал в ловушку» Путина. Свое мнение сенатор высказал в социальной сети Twitter.

Пушков напомнил спорные высказывания Джейн Псаки, которые она делала в качестве представителя Госдепартамента США и ее географические ошибки.

«Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: «Трамп попал в ловушку Путина». Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN», — написал сенатор.

Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, к-ая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 9, 2017

Политик подчеркнул, что выступление Псаки в качестве эксперта характеризует интеллектуальный уровень политического класса в США.

«Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в качестве эксперта, это много говорит об интеллектуальном уровне американского политического класса», — отметил Пушков.

Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в кач-ве эксперта, это много говорит об интеллект.уровне амер. политического класса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 9, 2017

Ранее Джейн Псаки раскритиковала президента США Дональда Трампа за проведенную с Владимиром Путиным встречу. Бывший представитель Госдепа заявила, что «русские обыграли президента» Трампа, и отметила, что это было ожидаемо, сообщает Газета.ru.