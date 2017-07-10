Маккейн заявил, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане

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Вашингтон, 10 июля. США проигрывает войну в Афганистане, союзники Вашингтона несут не приемлемые потери. Об этом в эфире телеканала CBS News рассказал сенатор Джон Маккейн.

«У нас нет стратегии. Мы проигрываем. Когда ты не выигрываешь — ты проигрываешь. И Афганская национальная армия несет неприемлемые потери», — заявил Маккейн.

Ответственность за тяжелую ситуацию сенатор возложил на Белый дом. Маккейн призвал Вашингтон объединиться и заявить о стратегии.

Ранее представители демократической партии в конгрессе США выразили обеспокоенность в связи с планами Пентагона увеличить контингент американских войск в Афганистане на 4 тысячи. Конгрессмен Тед Лью направил письмо главе комитета по иностранным делам Эдварду Ройсу, сообщает RT. В послании Лью просил провести слушание по вопросу стратегии администрации президента США Дональда Трампа в Афганистане.