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Тренера по теннису в Нижнем Новгороде подозревают в попытке изнасилования школьницы
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    Тренера по теннису в Нижнем Новгороде подозревают в попытке изнасилования школьницы

    3:58  10 Июля 2017
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    Тренера по теннису в Нижнем Новгороде подозревают в попытке изнасилования школьницы

    Нижний Новгород, 10 июля. По подозрению в попытке изнасилования школьницы задержан 29-летний тренер по теннису.

    Преступление произошло в Сормовском парке культуры и отдых Нижнего Новгорода. Злоумышленник пытался  совершить сексуальное насилие в отношении 15-летней девочки, но попал в руки сотрудников правоохранительных органов. Задержанным оказался 29-летний мужчина, обучавший детей теннису, сообщают местные СМИ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее Газета.ru сообщала о том, что в Волховском районе Ленинградской области неизвестный мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.

    Автор: Виталий Малясев
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