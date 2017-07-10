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Происшествия
Во Владивостоке из окна 5-го этажа выпал ребенок
Происшествия
Во Владивостоке из окна 5-го этажа выпал ребенок
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    Во Владивостоке из окна 5-го этажа выпал ребенок

    3:38  10 Июля 2017
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    Во Владивостоке из окна 5-го этажа выпал ребенок

    Владивосток, 10 июля. Из окна многоэтажного дома во Владивостоке выпал четырехлетний ребенок, мальчик получил серьезные травмы.

    Инцидент произошел на улице Печерская столицы Приморского края. Мать малыша ненадолго отлучилась из квартиры, в это время мальчик выпал из окна. Ребенок упал с последнего этажа пятиэтажного дома. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщает сайт «Вести Приморье».

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила о другом несчастном случае с ребенком, который произошел на Камчатке. В селе Тиличики на шестилетнего мальчика упали ворота 12-тонного контейнера. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.

    Автор: Виталий Малясев
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