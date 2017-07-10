Во Владивостоке из окна 5-го этажа выпал ребенок

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Владивосток, 10 июля. Из окна многоэтажного дома во Владивостоке выпал четырехлетний ребенок, мальчик получил серьезные травмы.

Инцидент произошел на улице Печерская столицы Приморского края. Мать малыша ненадолго отлучилась из квартиры, в это время мальчик выпал из окна. Ребенок упал с последнего этажа пятиэтажного дома. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщает сайт «Вести Приморье».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о другом несчастном случае с ребенком, который произошел на Камчатке. В селе Тиличики на шестилетнего мальчика упали ворота 12-тонного контейнера. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.