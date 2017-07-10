Куйвашев прокомментировал ситуацию на заводе в Нижнем Тагиле

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Екатеринбург, 10 июля. Руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, сотрудники которого пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату зарплаты, не обращалось к региональным властям за помощью. Об этом заявил журналистам врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу», — заявил Куйвашев.

Врио губернатора выразил уверенность в том, что региональным властям и правоохранительным органам совместными усилиями удастся защитить права рабочих.

«Если есть какие-то объективные трудности — поможем, а если нет — вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объеме», — отметил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что история с Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий «станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников».

Ранее Газета.ru сообщила, что Владимир Путин во время визита в Свердловскую область зачитал Евгению Куйвашеву поступившие на прямую линию жалобы жителей региона, заострив внимание на ситуации с невыплатой зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле.