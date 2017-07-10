В Чите пьяные девушки устроили гонки по ночному городу

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Чита, 10 июля. В Сети появилось видео с камер наблюдения, которое зафиксировало гонки пьяных девушек на автомобиле.

Полицейскими в Чите были задержаны две девушки, которые катались ночью в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Во время лихого заезда они врезались в несколько машин. Пешеходы чудом успевали отскочить от летящего на них автомобиля. После того, как пьяные автоледи врезались в одну из машин, они решили скрыться, но в этот момент потеряли регистрационные номера.