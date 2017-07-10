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В Чите пьяные девушки устроили гонки по ночному городу
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    В Чите пьяные девушки устроили гонки по ночному городу

    3:12  10 Июля 2017  /обновлено: 3:13  10 Июля 2017
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    В Чите пьяные девушки устроили гонки по ночному городу

    Чита, 10 июля. В Сети появилось видео с камер наблюдения, которое зафиксировало гонки пьяных девушек на автомобиле.

    Полицейскими в Чите были задержаны две девушки, которые катались ночью в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

    Во время лихого заезда они врезались в несколько машин. Пешеходы чудом успевали отскочить от летящего на них автомобиля. После того, как пьяные автоледи врезались в одну из машин, они решили скрыться, но в этот момент потеряли регистрационные номера.

    Автор: Настасья Шеркунова
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