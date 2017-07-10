Американский эксперт рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Трампа

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Нью-Йорк, 10 июля. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не решила всех проблем, но заложила фундамент для дальнейшей работы. Об этом профессор Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук политолог Джонатан Сандерс рассказал корреспонденту ТАСС.

«Это прекрасное начало. Оно настолько хорошее, насколько мы могли надеяться, и сверх того», — цитирует слова эксперта агентство.

Сандерс отметил, что на встрече не случилось прорыва, но был достигнут значительный прогресс. И выразил мнение, что в скором времени могут состояться другие встречи президентов России и США.

Эксперт предупредил, что противники нормализации отношений между странами могут предпринять определенные действия, чтобы не допустить наметившегося прогресса. И посоветовал России и США «вспомнить привычку сотрудничать между собой и перестать считать друг друга источником всего зла в мире».