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Вашингтон, 10 июля. Газета The New York Times (NYT) утверждает, что сын Дональда Трампа встречался с российским юристом в надежде получить компромат на соперницу его отца по президентским выборам Хиллари Клинтон. Уточняется, что речь идет о Наталье Веселицкой.

Сам Трамп-младший подтвердил факт встречи, однако сообщил, что его собеседница не представила на Клинтон компромат, — пишет ТАСС.

Преимущественно обсуждалось прекращение программы усыновления между Россией и США, — сказал сын президента Соединенных Штатов.

Ранее Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет снятия антироссийских санкций. Его цитирует Газета.ru.