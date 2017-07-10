Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Во Владивостоке из окна 5-го этажа выпал ребенок
Политика
Сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из России — NYT
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из России — NYT

    2:55  10 Июля 2017
    71

    Сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из России — NYT

    Вашингтон, 10 июля. Газета The New York Times (NYT) утверждает, что сын Дональда Трампа встречался с российским юристом в надежде получить компромат на соперницу его отца по президентским выборам Хиллари Клинтон. Уточняется, что речь идет о Наталье Веселицкой.

    Сам Трамп-младший подтвердил факт встречи, однако сообщил, что его собеседница не представила на Клинтон компромат, — пишет ТАСС.

    Преимущественно обсуждалось прекращение программы усыновления между Россией и США, — сказал сын президента Соединенных Штатов.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет снятия антироссийских санкций. Его цитирует Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #трамп #хиллериклинтон #натальявеселицкая
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20

        3:13 10 Июля 2017 112
        Читать
        2:17
        Сегодня

        Молдавия никогда не будет антироссийской — Додон

        23:54
        Вчера

        Трамп: Похоже, перемирие в Сирии соблюдается

        22:56
        Вчера

        Инициатива провести встречу Путина и Трампа была обоюдной — Песков
        21:49
        Вчера

        Путин рассказал о значении цифровых технологий для России

        18:54
        Вчера

        Путин прибыл в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017»

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7343

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13085

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1669

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3207

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2463
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1443
        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        22:30   9 Июля 2017
        234
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1185
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        354