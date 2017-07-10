Ребенок погиб под упавшими воротами 12-тонного контейнера на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 10 июля. В результате падения ворот контейнера на Камчатке погиб шестилетний мальчик, сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел днем 9 июля в поселке Тиличики.

«Во время игры на одного из детей — 6-летнего мальчика упала воротина 12-ти тонного контейнера, установленного рядом с гаражами, принадлежащего одному из местных жителей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, ворота не были закреплены петлями и держались лишь на незамкнутом навесном замке. Ребенок получил травму головы и скончался на месте.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку произошедшего.