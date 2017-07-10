Россия может оставить НАТО без постоянного представителя

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Москва, 10 июля. В министерстве иностранных дел России рассматривается возможность понижения уровня представительства при НАТО до временного поверенного.

Вполне вероятно, что после возвращения в Москву Александра Грушко, новый постоянный представитель России в НАТО не будет назначен.

Позиция НАТО по отношению к Москве не отличается конструктивностью. Любая дискуссия оборачивается обвинениями в адрес России, — цитирует газета «Известия» источник в МИД РФ.

Ранее Газета.ru сообщала о прибытии кораблей и подлодки НАТО в Одессу.