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Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20
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    Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20

    3:13  10 Июля 2017
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    Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20

    Москва, 10 июля. Владимир Путин остался доволен встречей с первой леди США Меланьей Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на встрече обсуждались некоторые вопросы из повестки саммита, которые касаются проблем женщин. Владимир Путин остался доволен результатами встречи.

    «Он тоже остался весьма-весьма доволен. Даже что-то говорили по повестке дня «двадцатки», — заявил Дмитрий Песков. — Вы знаете, что там, в повестке дня были ретриты, которые касались и проблематики женщин, и роли женщин в экономике, и поэтому легкий обмен мнениями как раз состоялся».

    Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин и Меланья Трамп обменялись мнениями, и рассказал, что в их общении была «определенная симпатия».

    Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20

    Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке телефонного разговора лидеров «нормандской четверки». Пресс-секретарь отметил, что власти Украины не выполняют некоторые положения Минских соглашений, и это было трудно не признать даже президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #владимир путин #россия
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        Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20

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