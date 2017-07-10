Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20

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Москва, 10 июля. Владимир Путин остался доволен встречей с первой леди США Меланьей Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на встрече обсуждались некоторые вопросы из повестки саммита, которые касаются проблем женщин. Владимир Путин остался доволен результатами встречи.

«Он тоже остался весьма-весьма доволен. Даже что-то говорили по повестке дня «двадцатки», — заявил Дмитрий Песков. — Вы знаете, что там, в повестке дня были ретриты, которые касались и проблематики женщин, и роли женщин в экономике, и поэтому легкий обмен мнениями как раз состоялся».

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин и Меланья Трамп обменялись мнениями, и рассказал, что в их общении была «определенная симпатия».

Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке телефонного разговора лидеров «нормандской четверки». Пресс-секретарь отметил, что власти Украины не выполняют некоторые положения Минских соглашений, и это было трудно не признать даже президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, сообщает RT.