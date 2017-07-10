Песков назвал абсурдной статью NYT о «деталях» встречи Путина с Трампом

В Избранное

Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом статью газеты New York Times о «деталях» первой встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, NYT не может располагать информацией о том, какие вопросы обсуждались на протяжении какого времени, «кто и когда повысил голос» и т. д.

Эта история подтверждает, что в NYT сидят настоящие сказочники. Их задача – не дать огню русофобии окончательно погаснуть, — сказал Песков.

Ранее в Кремле рассказали о подробностях встречи Владимира Путина и Меланьи Трамп. Об этом писала Газета.ru.