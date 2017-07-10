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Политика
Песков назвал абсурдной статью NYT о «деталях» встречи Путина с Трампом
Политика
Песков назвал абсурдной статью NYT о «деталях» встречи Путина с Трампом
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    Песков назвал абсурдной статью NYT о «деталях» встречи Путина с Трампом

    1:58  10 Июля 2017
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    Песков назвал абсурдной статью NYT о «деталях» встречи Путина с Трампом

    Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом статью газеты New York Times о «деталях» первой встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

    По словам Пескова, NYT не может располагать информацией о том, какие вопросы обсуждались на протяжении какого времени, «кто и когда повысил голос» и т. д.

    Эта история подтверждает, что в NYT сидят настоящие сказочники. Их задача – не дать огню русофобии окончательно погаснуть, — сказал Песков.

    Ранее в Кремле рассказали о подробностях встречи Владимира Путина и Меланьи Трамп. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #дмитрийпесков
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