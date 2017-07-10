Песков отметил тенденцию обсуждения экономического роста на саммите в Гамбурге

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Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите «большой двадцатки» наметилась тенденция к обсуждению экономического роста.

По его словам, впервые за долгое время постановка вопроса была именно такой. Обсуждался не «выход из кризиса» или его последствия для экономики, а именно пути поступательного роста.

Песков отметил, что и Россия должна занять достойное место в парадигме глобального роста.

Наша экономика демонстрируют путь и скромный, но все-таки рост, — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Накануне Дмитрий Песков пролил свет на содержание беседы Владимира Путина и Меланьи Трамп. Об этом писала Газета.ru.