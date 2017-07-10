Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Песков назвал абсурдной статью NYT о «деталях» встречи Путина с Трампом
Россия
СК РФ арестовал первого вице-премьера Калмыкии Ланцанова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ арестовал первого вице-премьера Калмыкии Ланцанова

    1:32  10 Июля 2017  /обновлено: 1:32  10 Июля 2017
    92

    СК РФ арестовал первого вице-премьера Калмыкии Ланцанова

    Элиста, 10 июля. Следственный комитет Российской Федерации арестовал первого заместителя председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. О задержании высокопоставленного чиновника сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Она уточнила, что в рамках расследования дела в жилище Ланцанова, а также по месту его работы были проведены обыски.

    Следствие полагает, что в 2011-м году по указаниям Ланцанова более 400 сельскохозяйственных предприятий были вынуждены перечислить средства на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии».

    Кроме того, к противоправным действиям может быть причастен заместитель министра сельского хозяйства региона Эрдни Кектышев, отмечает Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #петрланцанов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Трамп: Похоже, перемирие в Сирии соблюдается

        23:54 9 Июля 2017 130
        Читать
        22:56
        Вчера

        Инициатива провести встречу Путина и Трампа была обоюдной — Песков
        21:49
        Вчера

        Путин рассказал о значении цифровых технологий для России

        18:54
        Вчера

        Путин прибыл в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017»
        18:31
        Вчера

        Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» для деэскалации в Донбассе
        18:29
        Вчера

        «Резать москалей» и «танцевать на руинах Кремля»: «правосеки» мечтают о новой Конотопской битве

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7335

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13065

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1668

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3201

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2459
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1378
        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        22:30   9 Июля 2017
        231
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1172
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        348