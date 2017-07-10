СК РФ арестовал первого вице-премьера Калмыкии Ланцанова

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Элиста, 10 июля. Следственный комитет Российской Федерации арестовал первого заместителя председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. О задержании высокопоставленного чиновника сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что в рамках расследования дела в жилище Ланцанова, а также по месту его работы были проведены обыски.

Следствие полагает, что в 2011-м году по указаниям Ланцанова более 400 сельскохозяйственных предприятий были вынуждены перечислить средства на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии».

Кроме того, к противоправным действиям может быть причастен заместитель министра сельского хозяйства региона Эрдни Кектышев, отмечает Газета.ru.