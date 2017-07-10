В Женеве стартует очередной раунд переговоров по Сирии

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Женева, 10 июля. В Женеве в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по разрешению конфликта в Сирии.

По словам специального посланника Организации объединенных наций по Сирии Стаффана де Мистуры, участники переговоров должны избежать завышенных ожиданий от очередного раунда. При этом он отметил, что в рамках прошлого раунда удалось достичь прогресса.

На прошлой встрече участники обсуждали, какими должны быть зоны деэскалации, однако не смогли прийти к единому мнению насчет их параметров.

Напомним, в воскресение на юге Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня. Оно распространяется на провинцию Даръа, Кунейтру и Сувейду.