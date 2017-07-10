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Боксер Лебедев защитил чемпионский титул WBA, победив Флэнагана
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    Боксер Лебедев защитил чемпионский титул WBA, победив Флэнагана

    1:14  10 Июля 2017
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    Боксер Лебедев защитил чемпионский титул WBA, победив Флэнагана

    Екатеринбург, 10 июля. Российский боксер Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана в Екатеринбурге, защитив чемпионский пояс WBA (Super) в первом тяжелом весе.

    Поединок продлился 12 раундов. Победа досталась российскому спортсмену единогласным решением судей.

    Для Лебедева победа над Флэнаганом стала 30-й в карьере. Еще два поединка россиянин проиграл.

    Газета.ru пишет, что бой против австралийца был архиважным для 37-летнего боксера.

    Автор: Сергей Свазовский
    #денис лебедев #маркфлэнаган
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