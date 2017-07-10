Боксер Лебедев защитил чемпионский титул WBA, победив Флэнагана

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Екатеринбург, 10 июля. Российский боксер Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана в Екатеринбурге, защитив чемпионский пояс WBA (Super) в первом тяжелом весе.

Поединок продлился 12 раундов. Победа досталась российскому спортсмену единогласным решением судей.

Для Лебедева победа над Флэнаганом стала 30-й в карьере. Еще два поединка россиянин проиграл.

Газета.ru пишет, что бой против австралийца был архиважным для 37-летнего боксера.