Онищенко назвал ПА ОБСЕ «оплотом северокорейской демократии» в Европе

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Москва, 10 июля. Член российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что ПА ОБСЕ больше не является полноценной площадкой для дискуссий.

По его словам, организация стала «оплотом северокорейской демократии» в центре европейского континента. Комментируя сессию ПА ОБСЕ в Минске, депутат назвал ее участников «актерами любительского театра». Онищенко отметил явно недемократический характер форума.

Все приехали с готовыми решениями и лишь сыграли свою роль, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала о призыве ПА ОБСЕ к России отказаться от Крыма.