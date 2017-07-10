Онищенко назвал ПА ОБСЕ «оплотом северокорейской демократии» в Европе
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Москва, 10 июля. Член российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что ПА ОБСЕ больше не является полноценной площадкой для дискуссий.
По его словам, организация стала «оплотом северокорейской демократии» в центре европейского континента. Комментируя сессию ПА ОБСЕ в Минске, депутат назвал ее участников «актерами любительского театра». Онищенко отметил явно недемократический характер форума.
Все приехали с готовыми решениями и лишь сыграли свою роль, — цитирует Онищенко РИА Новости.
Ранее Газета.ru сообщала о призыве ПА ОБСЕ к России отказаться от Крыма.