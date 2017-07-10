Умер Илья Глазунов – художник и доверенное лицо Путина: москвичи о великом и вечном. ФАН-ТВ

В Избранное

В Москве в возрасте 87 лет скончался Илья Глазунов. Народный художник СССР, ректор Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», член Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны умер от остановки сердца. Великий художник, автор более трех тысяч произведений, доверенное лицо президента страны Владимира Путина... Уход Ильи Сергеевича – огромная утрата для всей страны.

– Он столько вырастил молодых художников, это его самая большая заслуга его, – уверена Нина Викторовна. – А все его картины мне нравятся. Русский человек! Россию подает в историческом плане, понимаете? Это не каждому дано, не каждый может. Когда были его первые выставки в 60-е годы, мы студентами были, стояли в очереди, и даже тогда никто и слова не задавал, а почему это очередь?..

– Запомнилась очень сильно картина… По-моему, она называется «Революция», огромная такая, – вспоминает Елена. – Он там довольно активно показывает, насколько ярость была в то время у людей, и насколько безумствовал народ. Вот, он запомнился этой картиной.

– Я специально сегодня пришла, чтобы почтить память, на эту выставку, – говорит Светлана, которую корреспондент ФАН-ТВ встретила в галерее Ильи Глазунова. – Преклоняюсь перед его творчеством и думаю, что он внес большой вклад в воспитание нашего молодого поколения. Такая техника… Здесь, мне кажется, можно чему поучиться во всех направлениях.

– Горизонт культурный, конечно, опустел с уходом такого великого человека, – сокрушается Виктор. – Надежда на то, что его ученики будут верны той классической школе, которую он проповедовал. На мой взгляд, культурная составляющая должна, особенно в переломные моменты, тяжелые моменты, быть на первом плане.

– А сегодня это такой момент?

– Сегодня это именно такой момент. Это было бы, конечно, большим делом для становления этого молодого поколения, его осмысления, в каком мире мы сейчас находимся, где живем и каковы их цели и задачи, поскольку сам Илья Глазунов эти задачи очень четко видел, ставил перед собой… Это задача любви к своему Отечеству и к людям, его населяющим.

– Для меня он как классик – не только советской, а вообще русской художественной школы, – признаётся Роза, – по-моему, выше его вообще никого нет. Лики святых, иконопись такая вот – когда на них смотришь, действительно, как будто попадаешь именно в то время, когда писали все иконописцы, продолжение той школы. Это просто потрясающе!

– Меня очень поражают глаза его героев на его картинах, они очень большие, они завораживают, – делится впечатлениями с корреспондентом ФАН-ТВ Дарья. – Его иллюстрации к Достоевскому, его вот эти монументально-исторические полотна – их знает вся страна! Он был художником независимым, в XX веке это было очень тяжело. Это был человек, которому судьба, родина была небезразлична, и который всегда переживал за Россию. Он не прогибался ни под официальную идеологию, у него всегда было свое мнение, свое видение истории, и он это отражал в своих картинах.

Смотрите также: Он был эталоном Человека! Петербуржцы вспоминают Гранина и раскрывают секреты. ФАН-ТВ

– Художник показывает всю правду, – заключает Ирина. – Не закрытые какими-то пластырями моменты, что все хорошо, идет по плану, а показывает просто какие-то кровавые реки, то есть действительность, которую невозможно скрыть. Некоторые авторы, я могу сказать, в принципе, показывают это все, но не настолько… Это либо слишком грязно как-то получается, либо об этом не говорится вообще, и показывается яркая сторона жизни, массовость. Здесь у Глазунова есть вот это вот тонкое ощущение души человека. Я считаю, что эти работы направлены на то, чтобы видящие примирялись с реальностью, которая есть на данный момент, принимали ее. Только приняв наше прошлое, мы можем идти дальше в будущее и строить мир, который будет лучше.

– У него очень большие, серьезные работы, исторические, евангельские темы, – говорит Анна. – Он обширно это все охватывал – историю нашей страны, нашей культуры и отображал также все проблемы нашего общества. Я думаю, что такие люди рождаются далеко не часто, и это большая потеря для нашей страны.

– Для нас его творчество – это, конечно, целая эпоха, потому что ушел человек, который олицетворяет эпоху XX века и XXI тоже, – заявляет Татьяна. – Мы будем помнить, мы не будем его забывать, мы будем ходить на его выставки, и я очень хочу, чтобы большее количество людей посещали их, смотрели, развивались вот таким образом.

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.