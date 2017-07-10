Сирия: САА при поддержке России выдавливает ИГИЛ из-под земли

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Дамаск, 10 июля. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ успешно вытесняют силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* с территорий, составляющих ее экономическую основу.

Накануне стратегические бомбардировщики Ту-95МС с применением новейшей крылатой ракеты Х-101 нанесли очередной эффективный удар по позициям ИГИЛ*.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку действиям ВКС РФ, особенно выделиd удар бомбардировщиков Ту-95МС.

В свою очередь, командир взвода САА Хасан Джурани отметил, что сложность наступлений на ИГИЛ заключается в том, что террористы находятся под землей. Тем не менее, дни террористов сочтены, — убежден Джурани. Он добавил, что под давлением САА и России боевики ИГ* вынуждены оставлять стратегически важные для себя позиции.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин остался доволен встречей с американским коллегой. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.