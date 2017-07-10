Песков рассказал, как Путин общается на официальных встречах с лидерами государств

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Москва, 10 июля. Во время официальных встреч с политиками президент России Владимир Путин общается с помощью переводчиков.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Песков, исключения составляют те ситуации, когда общение происходит на ногах.

«Путин в свободном общении «на ногах» чаще всего сам говорит по-английски. Но когда ведутся переговоры и когда ведется официальная встреча он, конечно, общается через переводчика», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал, что российский лидер практически свободно говорит на английском языке и порой вносит коррективы в перевод. Песков подчеркнул, что работа переводчика является большим стрессом.