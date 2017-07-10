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Политика
Песков рассказал, как Путин общается на официальных встречах с лидерами государств
Политика
Песков назвал хулиганством протесты во время саммита G20 в Гамбурге
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    Песков назвал хулиганством протесты во время саммита G20 в Гамбурге

    0:17  10 Июля 2017
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    Песков назвал хулиганством протесты во время саммита G20 в Гамбурге

    Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал критичную оценку протестам антиглобалистов во время завершившегося накануне саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

    По его словам, акции протеста стали проявлением хулиганства.

    Я не встретил там людей, которые могли бы внятно сформулировать, против чего они выступают, и каковы их требования к лидерам стран G 20. Не хочу никого обидеть, но, мне кажется, это обычное хулиганство, — сказал Песков.

    Ранее Дмитрий Песков рассказал о короткой беседе Владимира Путина и Меланьи Трамп. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #дмитрийпесков
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