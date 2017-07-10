Песков назвал хулиганством протесты во время саммита G20 в Гамбурге
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Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал критичную оценку протестам антиглобалистов во время завершившегося накануне саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.
По его словам, акции протеста стали проявлением хулиганства.
Я не встретил там людей, которые могли бы внятно сформулировать, против чего они выступают, и каковы их требования к лидерам стран G 20. Не хочу никого обидеть, но, мне кажется, это обычное хулиганство, — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о короткой беседе Владимира Путина и Меланьи Трамп. Об этом сообщала Газета.ru.