Песков назвал хулиганством протесты во время саммита G20 в Гамбурге

Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал критичную оценку протестам антиглобалистов во время завершившегося накануне саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

По его словам, акции протеста стали проявлением хулиганства.

Я не встретил там людей, которые могли бы внятно сформулировать, против чего они выступают, и каковы их требования к лидерам стран G 20. Не хочу никого обидеть, но, мне кажется, это обычное хулиганство, — сказал Песков.