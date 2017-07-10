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Клинцевич о словах Порошенко насчет снятия санкций с РФ: Очередная попытка всучить русофобию
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    Клинцевич о словах Порошенко насчет снятия санкций с РФ: Очередная попытка всучить русофобию

    0:24  10 Июля 2017
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    Клинцевич о словах Порошенко насчет снятия санкций с РФ: Очередная попытка всучить русофобию

    Москва, 10 июля. Слова президента Украины Петра Порошенко насчет заинтересованности в скорейшей отмене антироссийских санкций являются очередной попыткой «всучить русофобию». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    По словам сенатора, снятие санкций с России лишит Порошенко политической мощи и станет его последним днем в кресле главы государства.

    «Президент Украины под видом снятия санкций пытался всучить своему американскому партнеру все тот же гнилой товар – русофобию. Однако уже всем понятно, что на Украине трудно найти человека, который был бы меньше, чем он, заинтересован в этом», — заявил Клинцевич.

    Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что он больше всех заинтересован в снятии экономических ограничительных мер с России, поскольку это связано с освобождением территорий страны.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #петр порошенко #франц клинцевич
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