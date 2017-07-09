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Политика
Трамп: Похоже, перемирие в Сирии соблюдается
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    Трамп: Похоже, перемирие в Сирии соблюдается

    23:54  9 Июля 2017
    96

    Трамп: Похоже, перемирие в Сирии соблюдается

    Вашингтон, 9 июля. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что достигнутые накануне договоренности о перемирии на юге Сирийской Арабской Республики соблюдаются участниками конфликта. Соответствующее сообщение хозяин Белого дома оставил в социальной сети Twitter.

    Трамп отметил, что прекращение огня позволило спасти многие жизни.

    Президент США связал прекращение огня с «результатами встречи», но не уточнил, о какой встрече идет речь. Вероятнее всего, он подразумевал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по результатам которых и было согласовано перемирие.

    Ранее сирийская оппозиция заявила о признании зон деэскалации на юге Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
    #дональдтрамп
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        Трамп: Похоже, перемирие в Сирии соблюдается

        23:54 9 Июля 2017 96
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