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Политика
Путин после ужина проводил бывшего премьера Японии до гостиницы
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    Путин после ужина проводил бывшего премьера Японии до гостиницы

    23:59  9 Июля 2017
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    Путин после ужина проводил бывшего премьера Японии до гостиницы

    Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин после ужина в Екатеринбурге проводил до гостиницы бывшего главу японского правительства Екиру Мори.

    В отеле российский лидер пообщался с дочерью японского политика Еко Фудзимото. Путина встретили члены делегации Японии, которые приехали на форум в Екатеринбург. Дочь Мори рассказала, что никогда не была в российской столице и Санкт-Петербурге и хочет побывать на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

    «Мы будем рады вас видеть», — заявил президент России Владимир Путин.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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