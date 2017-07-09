Путин после ужина проводил бывшего премьера Японии до гостиницы

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Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин после ужина в Екатеринбурге проводил до гостиницы бывшего главу японского правительства Екиру Мори.

В отеле российский лидер пообщался с дочерью японского политика Еко Фудзимото. Путина встретили члены делегации Японии, которые приехали на форум в Екатеринбург. Дочь Мори рассказала, что никогда не была в российской столице и Санкт-Петербурге и хочет побывать на чемпионате мира по футболу в 2018 году.