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Бейрут, 9 июля. Достигнутое накануне соглашение о перемирии на юге Сирии выгодно США. Такое мнение высказал заведующий кафедрой международных отношений Американского университета науки и технологии в Бейруте Георг Месси.

Специалист обращает внимание, что Вашингтону приходится «разрываться» на два фронта, ведь на севере США поддерживают курдов.

На два фронта им не хватит сил, — считает Месси.

Ранее сообщалось о возможной передислокации коалиции во главе с США на территорию, подконтрольную SDF.