Сирия: коалиция США может передислоцироваться на подконтрольную SDF территорию
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Дамаск, 9 июля. Международная коалиция во главе с США может изменить свою дислокацию с населенного пункта Ат Танф на Аль Шадади, подконтрольный сирийским демократическим силам (SDF). Об этом свидетельствует заявление, опубликованное в социальной сети Twitter.
Накануне сообщалось, что ВВС Ирака обстреляли штабквартиру ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) с согласия сирийских властей.
* Организация запрещена на территории РФ.