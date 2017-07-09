Сирия: коалиция США может передислоцироваться на подконтрольную SDF территорию

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Дамаск, 9 июля. Международная коалиция во главе с США может изменить свою дислокацию с населенного пункта Ат Танф на Аль Шадади, подконтрольный сирийским демократическим силам (SDF). Об этом свидетельствует заявление, опубликованное в социальной сети Twitter.

Semi-official confirmation that US proxies at Tanf are being relocated to SDF-controlled al-Shadadi https://t.co/g2qGxjEECG — Hassan Ridha (@sayed_ridha) July 9, 2017

Накануне сообщалось, что ВВС Ирака обстреляли штабквартиру ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) с согласия сирийских властей.

* Организация запрещена на территории РФ.