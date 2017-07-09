Песков: Минские соглашения во многом не выполняются Киевом
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Москва, 9 июля. Минские соглашения во многом не выполняются украинским руководством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель не могли не признать невыполнение Киевом минских соглашений во время встречи с Владимиром Путиным.
«Там трудно не признать. В тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. И никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает», — заявил пресс-секретарь президента РФ в эфире канала «Россия 1».